Трамп рассказал о стране, которая может передать Украине 17 систем Patriot

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил, что некоторые страны, имеющие ЗРК Patriot , могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot.

Такое заявление президент США сделал во время брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

На вопрос журналистки о поставках Украине боеприпасов и батарей Patriot Трамп ответил, что некоторые «прибудут очень скоро, в течение нескольких дней». Президент говорил, что речь о «полном комплекте с батареями». По его словам, несколько стран, которые имеют системы Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые системы.

«Они начнут прибывать очень скоро… У одной страны есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим сделку по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО сказал, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине уже имеющееся у них в арсенале оружие и закупать у США оружие для восполнения запасов.

Ранее президент США говорил, что Украина получит ЗРК Patriot, а расходы оплатит Евросоюз.