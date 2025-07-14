Дональд Трамп надеется избежать критики за то, что нарушает свое предвыборное обещание (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Продавая оружие европейским странам, а не передавая его непосредственно Киеву, президент США Дональд Трамп надеется избежать критики за то, что нарушает свое предвыборное обещание уменьшить роль США в войне РФ против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американских чиновников.

Источники телеканала отмечают, что Трамп ожидает от этой сделки финансовой выгоды: каждая система Patriot стоит около миллиарда долларов, и он уже хвастался доходами для США в рамках этого плана.

Реклама

Американские чиновники также добавили, что поставки систем Patriot в Украину будет быстрее, если они уже будут находиться в Европе, а не будут доставляться из США или изготавливаться на американском заводе с нуля.

По мнению некоторых американских чиновников, поставки Украине новой партии вооружения может стать сигналом для Москвы о том, что Трамп серьезно разочарован главой Кремля Владимиром Путиным, которого он на прошлой неделе обвинил в распространении «чуши».

«Он действительно раздражен Путиным и хочет показать, что серьезно настроен завершить войну, и, возможно, это заставит Путина понять, что пора начать переговоры», — сказал источник CNN.

По словам чиновников, план продавать оружие начали обсуждать серьезно примерно во время саммита НАТО в Нидерландах, где Трамп встречался с европейскими лидерами и президентом Украины — переговоры, по словам осведомленных источников, оказались неожиданно продуктивными.

Однако начала плана уходят еще несколькими месяцами ранее — после победы Трампа на выборах 2024 года. Европейские чиновники уже тогда начали разрабатывать способ обеспечить продолжение поставок вооружения Украине, даже если Трамп, как обещал во время кампании, дистанцирует США от войны.

Источники телеканала добавили, что в течение последних двух недель чиновники из США и Европы работают над деталями реализации этого плана. НАТО как организация напрямую не поставляет оружие Украине, но выполняет роль координационного центра, который согласовывает передачу вооружений от отдельных стран.

Механизм передачи может предусматривать, что европейские государства будут передавать Украине вооружение, уже приобретенное у США, а взамен будут закупать новое. Или же они сразу будут покупать новое американское оружие для его немедленной передачи Украине.

Среди стран, которые уже согласились принять участие, — Германия и Норвегия. Чиновники отмечают, что по крайней мере еще четыре страны, вероятно, присоединятся к инициативе.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Инфографика: NV

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсекретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.