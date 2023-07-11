Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

НАТО заставило Зеленского прибегнуть к жесткой публичной дипломатии

11 июля, 18:37
Поделиться:

Чем жила страна 11 июля 2023 года

● НАТО разозлило Зеленского. Президента Владимира Зеленского разозлила позиция Альянса в отношении Украины. Свое раздражение он выплеснул в ТГ, пока направлялся в Вильнюс на саммит НАТО. «Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины…», — написал глава государства.

Видео дня

По словам Зеленского, это похоже на то, что «нет готовности» ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому «остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией». «А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно заявлю об этом на саммите», — добавил украинский лидер.

Похоже, президент США Джо Байден почитал ТГ Зеленского:

● Байден обещает больше. Президент США Джо Байден согласился с предложенной формулировкой будущей способности Украины присоединиться к НАТО. «Мы согласны с формулировкой, которую мы предложили — и вы предложили относительно будущей возможности Украины присоединиться к НАТО. Мы стремимся к длительному объединенному НАТО», — сказал Байден во время короткого выступления вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. CNN отметил, что комментарий Байдена появился почти сразу после критического заявления президента Украины.

● А затем президент Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. По данным издания LRT, он прилетел польским государственным самолетом из Жешува. Вместе с президентом в Вильнюс прилетела первая леди Украины Елена Зеленская.

Джейк Салливан, советник американского президента по нацбезопасности, сообщил, что завтра Джо Байден встретится на полях саммита НАТ с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Тем временем СМИ получили проект декларации саммита:

● Без сроков для Киева. В проекте декларации саммита в Вильнюсе нет четких сроков вступления Украины в НАТО. По информации немецкого издания Spiegel, страны Альянса во время подготовки к встрече не смогли согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Журналисты заявили, что получили ключевой абзац проекта документа. Spiegel уточняет, что этот текст является основой для переговоров, и не исключено, что в него могут внести изменения.

В действующей версии проекта декларации сказано, что «будущее Украины в НАТО», но без конкретных сроков. Также там уточняется, что Украину могут пригласить присоединиться к Альянсу в случае, если члены НАТО согласятся, что все условия для этого соблюдены. Речь идет в частности о реформах в области демократии и оперативной совместимости с НАТО. «Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены», — сказано, по информации Spiegel, в конце ключевого абзаца документа.

● Что же из всего этого будет? Согласно сообщениям мировых СМИ и заявлениям Йенса Столтенберга, на саммите НАТО по Украине могут согласовать следующие шаги: совместную декларацию стран НАТО, в частности «большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО (речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики и т. д.); «программу практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина-НАТО — «платформы для проведения консультаций і принятия решений»; официальная отмена ПДЧ для Украины на пути в НАТО — наиболее спорный вопрос о формулировке перспективы членства Киева.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Анонс «мощного решения». «Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники [саммита] подтвердят, что Украина станет членом НАТО. У нас есть многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО», — сказал Йенс Столтенберг.

Но Зеленский прибыл в Вильнюс не ради этого:

Президент Украины пытается заставить страны-участницы НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса, сообщила The Guardian со ссылкой на неназванные источники в НАТО. По мнению источников, для этого Владимир Зеленский «в последнюю минуту прибегает к жесткой публичной дипломатии».

В итоге генсек НАТО вечером первого дня саммита заявил следующее:

Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия». Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам переговоров членов Альянса.

Также лидеры Североатлантического альянса, по словам Столтенберга, утвердили создание совета Украина-НАТО. Он станет новым органом взаимодействия между Альянсом и Киевом.

В Вильнюсе речь шла не только о формате сосуществования Украины и НАТО:

Франция предоставит ракеты большой дальности. Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Как пишет Le Mond, речь идет о SCALP. Свое соответствующее решение президент Эммануэль Макрон объявил сегодня, на открытии саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что Париж увеличит поставки вооружения и техники для Украины. «Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты», — сказал Макрон, не уточнив, о каких именно идет речь.

О том, что Франция размышляет над предоставлением именно ракет SCALP, газета Le Mond писала еще в мае. SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля». Вес ее боевой части — 450 кг, дальность поражения — более 250 км.

Часть ракет SCALP, которые Франция обещает передать Киеву, уже прибыли в Украину, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с вопросом .Также другой французский дипломатический источник сообщил, что всего Франция планирует передать Украине 50 ракет этого типа.

Немцы дадут Patriot. Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины, сообщил Spiegel. По данным немецкого издания, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 млн евро.

По информации Spiegel, в новый пакет входят: несколько пусковых установок Patriot и другое оружие класса «земля-воздух»; БМП Marder; танки Leopard 1; оборудование для разминирования; около 20 тыс. артиллерийских снарядов; снаряды для танков Leopard; разведывательные беспилотники.

В Украине же не прекращаются активные боевые действия:

Наступление продолжается. Украинские военные ведут контрнаступление севернее и южнее Бахмута, но войска РФ активно привлекают резервы и оказывают сопротивление. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, Силы обороны Украины ведут активные наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Сколько уже освобождено. ВСУ с начала контрнаступательных действий в июне уже освободили почти столько же территорий, сколько Россия захватила после 1 января 2023 года и по сей день. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

ISW подсчитал на основе собственных наблюдений за боями с привязкой к местности, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ отвоевали примерно 253 кв. км. Тогда как российские оккупанты после 1 января захватили в целом около 282 кв. км по всему театру боевых действий.

Минус 540 оккупантов и вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 235 020 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4089 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7983 (+17), артсистем — 4385 (+4), РСЗО — 672 (+4), средств ПВО — 414 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7) и многое другое.

ГУР действует по образцу Моссада? В украинской разведке подтвердили, что в Краснодаре уничтожили командира подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины. Пресс-служба ГУР указала, что 10 июля тот совершал пробежку в краснодарском парке. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений подводник скончался на месте. «Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего», — говорится в сообщении ГУР.

В разведке отметили, что Краснодар — одна из шести подводных лодок проекта Варшавянка, которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа Калибр.

И напоследок:

Супервзяточник остается в СИЗО. Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки в $2,7 млн. Как сообщила пресс-служба САП, арест с альтернативой залога в 75 млн грн прологнирован до 8 сентября.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Джо Байден Владимир Зеленский Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X