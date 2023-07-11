НАТО заставило Зеленского прибегнуть к жесткой публичной дипломатии 11 июля, 18:37

Чем жила страна 11 июля 2023 года

● НАТО разозлило Зеленского. Президента Владимира Зеленского разозлила позиция Альянса в отношении Украины. Свое раздражение он выплеснул в ТГ, пока направлялся в Вильнюс на саммит НАТО. «Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины…», — написал глава государства.

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По словам Зеленского, это похоже на то, что «нет готовности» ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому «остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией». «А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно заявлю об этом на саммите», — добавил украинский лидер.

Похоже, президент США Джо Байден почитал ТГ Зеленского:

● Байден обещает больше. Президент США Джо Байден согласился с предложенной формулировкой будущей способности Украины присоединиться к НАТО. «Мы согласны с формулировкой, которую мы предложили — и вы предложили относительно будущей возможности Украины присоединиться к НАТО. Мы стремимся к длительному объединенному НАТО», — сказал Байден во время короткого выступления вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. CNN отметил, что комментарий Байдена появился почти сразу после критического заявления президента Украины.

● А затем президент Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. По данным издания LRT, он прилетел польским государственным самолетом из Жешува. Вместе с президентом в Вильнюс прилетела первая леди Украины Елена Зеленская.

Джейк Салливан, советник американского президента по нацбезопасности, сообщил, что завтра Джо Байден встретится на полях саммита НАТ с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Тем временем СМИ получили проект декларации саммита:

● Без сроков для Киева. В проекте декларации саммита в Вильнюсе нет четких сроков вступления Украины в НАТО. По информации немецкого издания Spiegel, страны Альянса во время подготовки к встрече не смогли согласовать текст итоговой декларации, несмотря на интенсивные переговоры. Журналисты заявили, что получили ключевой абзац проекта документа. Spiegel уточняет, что этот текст является основой для переговоров, и не исключено, что в него могут внести изменения.

В действующей версии проекта декларации сказано, что «будущее Украины в НАТО», но без конкретных сроков. Также там уточняется, что Украину могут пригласить присоединиться к Альянсу в случае, если члены НАТО согласятся, что все условия для этого соблюдены. Речь идет в частности о реформах в области демократии и оперативной совместимости с НАТО. «Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены», — сказано, по информации Spiegel, в конце ключевого абзаца документа.

● Что же из всего этого будет? Согласно сообщениям мировых СМИ и заявлениям Йенса Столтенберга, на саммите НАТО по Украине могут согласовать следующие шаги: совместную декларацию стран НАТО, в частности «большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО (речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики и т. д. ); «программу практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО; решение о создании Совета Украина-НАТО — «платформы для проведения консультаций і принятия решений»; официальная отмена ПДЧ для Украины на пути в НАТО — наиболее спорный вопрос о формулировке перспективы членства Киева.

● Анонс «мощного решения». «Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники [саммита] подтвердят, что Украина станет членом НАТО. У нас есть многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО», — сказал Йенс Столтенберг.

Но Зеленский прибыл в Вильнюс не ради этого:

● Президент Украины пытается заставить страны-участницы НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса, сообщила The Guardian со ссылкой на неназванные источники в НАТО. По мнению источников, для этого Владимир Зеленский «в последнюю минуту прибегает к жесткой публичной дипломатии».

В итоге генсек НАТО вечером первого дня саммита заявил следующее:

Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия». Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам переговоров членов Альянса.

Также лидеры Североатлантического альянса, по словам Столтенберга, утвердили создание совета Украина-НАТО. Он станет новым органом взаимодействия между Альянсом и Киевом.

В Вильнюсе речь шла не только о формате сосуществования Украины и НАТО:

● Франция предоставит ракеты большой дальности. Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Как пишет Le Mond, речь идет о SCALP. Свое соответствующее решение президент Эммануэль Макрон объявил сегодня, на открытии саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что Париж увеличит поставки вооружения и техники для Украины. «Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты», — сказал Макрон, не уточнив, о каких именно идет речь.

О том, что Франция размышляет над предоставлением именно ракет SCALP, газета Le Mond писала еще в мае. SCALP — аналог ракет Storm Shadow, которые Украине уже передала Великобритания. Это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля». Вес ее боевой части — 450 кг, дальность поражения — более 250 км.

Часть ракет SCALP, которые Франция обещает передать Киеву, уже прибыли в Украину, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с вопросом .Также другой французский дипломатический источник сообщил, что всего Франция планирует передать Украине 50 ракет этого типа.

● Немцы дадут Patriot. Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины, сообщил Spiegel. По данным немецкого издания, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 млн евро.

По информации Spiegel, в новый пакет входят: несколько пусковых установок Patriot и другое оружие класса «земля-воздух»; БМП Marder; танки Leopard 1; оборудование для разминирования; около 20 тыс. артиллерийских снарядов; снаряды для танков Leopard; разведывательные беспилотники.

В Украине же не прекращаются активные боевые действия:

● Наступление продолжается. Украинские военные ведут контрнаступление севернее и южнее Бахмута, но войска РФ активно привлекают резервы и оказывают сопротивление. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, Силы обороны Украины ведут активные наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

● Сколько уже освобождено. ВСУ с начала контрнаступательных действий в июне уже освободили почти столько же территорий, сколько Россия захватила после 1 января 2023 года и по сей день. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

ISW подсчитал на основе собственных наблюдений за боями с привязкой к местности, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ отвоевали примерно 253 кв. км. Тогда как российские оккупанты после 1 января захватили в целом около 282 кв. км по всему театру боевых действий.

● Минус 540 оккупантов и вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 235 020 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4089 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7983 (+17), артсистем — 4385 (+4), РСЗО — 672 (+4), средств ПВО — 414 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7) и многое другое.

● ГУР действует по образцу Моссада? В украинской разведке подтвердили, что в Краснодаре уничтожили командира подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины. Пресс-служба ГУР указала, что 10 июля тот совершал пробежку в краснодарском парке. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений подводник скончался на месте. «Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего», — говорится в сообщении ГУР.

В разведке отметили, что Краснодар — одна из шести подводных лодок проекта Варшавянка, которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа Калибр.

И напоследок:

● Супервзяточник остается в СИЗО. Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки в $2,7 млн. Как сообщила пресс-служба САП, арест с альтернативой залога в 75 млн грн прологнирован до 8 сентября.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.