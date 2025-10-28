«Представляю себе радиоактивное пятно». Пристайко рассказал, что не так с путинскими угрозами Буревестником

Вероятный вид 9М730 Буревестник и ТПК к ней (Фото: Defense Express)

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2019—2020 годах Вадим Пристайко рассказал в интервью Radio NV, что не так с путинскими угрозами крылатой ракетой неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой.

В эфире Radio NV Пристайко сказал, что, угрожая Трампу Буревестником, россияне «так же делают [из него] идиота».

«Вместо того чтобы взвешенно приводить аргументированные свои угрозы и доказывать их, они пытаются [угрожать] такими креативными штуками. Если верить в те мультики, которые он делал на [совещании], показывая этот Буревестник, то это ракета первая в истории с ядерным двигателем. До этого времени ядерные двигатели для ракет описывались в фантастических романах для межзвездных полетов», — отметил украинский дипломат.

От обратил внимание на то, что россияне так и не сказали, куда упала ракета Буревестник после 18 часов полета.

«То есть она упала и на ее борту находится ядерный реактор, действующий, горячий. Что-то с ним произошло, правда? Где-то он лежит. Кто-то его должен найти. Я представляю себе радиоактивное пятно и так далее. Короче, это на публику, наверное, действует серьезно, но эксперты все понимают и понимают, к чему это ведет. Эта словесная эскалация угроз и обменов, она переходит из трагедии в комедию уже», — заявил Пристайко.

Заявление России о запуске ракеты Буревестник

26 октября, Россия заявила об испытании ракеты 9M730 Буревестник, которая, как утверждают в Москве, «может пробить любой защитный щит». В то же время, не сообщалось, где именно состоялся запуск.

Пресс-служба Кремля написала, что Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым и командующими.



Российский диктатор заявил, что на этой неделе войска РФ провели тренировки стратегических наступательных сил.

По словам Герасимова, в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева, а также двух крылатых ракет Х-102.

Он также доложил об испытаниях 21 октября крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной энергетической установкой. Глава Генштаба ВС РФ похвастался, что ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

В Кремле отметили, что Путин дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

Российский диктатор еще в марте 2018 года рассказывал о крылатой ракете с ядерной установкой. Он утверждал, что успешные испытания ракеты состоялись в конце 2017 года.

В октябре 2023 года Путин объявил, что Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой. В то же время, никакого независимого подтверждения успешных запусков Буревестника никогда не было.

По данным правозащитной группы Nuclear Threat Initiative, из 13 известных запусков Буревестника только два были частично успешными.

