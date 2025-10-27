«Уникально бессмысленное оружие». Почему специалисты скептически оценивают российскую ракету Буревестник с ядерной установкой и что о ней известно

26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ провела испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой , которой Россия приписывает "неограниченную дальность" и способность находиться в воздухе часами и даже днями.

Эту ракету Россия разрабатывает уже более 20 лет, а с 2016 года провела по меньшей мере 13 известных испытаний (без учета заявленного запуска 26 октября 2025), из которых только два были частично успешными, подсчитали западные медиа.

Специалисты еще с середины августа 2025 года сообщали, что Россия действительно может готовиться к новым испытаниям Буревестника. Однако никаких публичных доказательств нового «успешного» запуска этой ракеты, который по данным россиян якобы был проведен 21 октября, обнародовано не было.

NV собрал базовые факты о том, что известно украинским и иностранным специалистам о ракете Буревестник и ее недавнем заявленном пуске.

«Неограниченная», но бессмысленная ракета: что это за Буревестник с ядерной установкой