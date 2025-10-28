Кремлевские чиновники, ведущие высокопоставленные чиновники и «голоса» Кремля в информационном пространстве России начинают все более прямо обвинять президента США Дональда Трампа в якобы «препятствовании» мирным переговорам по завершению войны РФ против Украины — в частности из-за отказа Вашингтона соглашаться с давними максималистскими требованиями России.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на то, что Кремль усиливает свои усилия в информационной («когнитивной») войне, направленные на то, чтобы заставить США принимать решения, выгодные самой России — в том числе и относительно ее войны против Украины. В частности, текущая риторика «голосов» Москвы свидетельствует, что Россия стремится подтолкнуть администрацию Трампа к экономическому сотрудничеству с РФ и к прекращению поддержки Украины США.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров в пространном интервью венгерскому каналу Ultrahang заявил, что Кремль якобы был готов сотрудничать с США для прекращения войны на основе предварительных обсуждений перед двусторонним саммитом на Аляске в августе 2025 года, однако обвинил администрацию Трампа в «отходе» от переговоров. Лавров настаивал, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор готов встретиться с Трампом, но Кремль, мол, будет ждать, пока США начнут дальнейшие переговоры.

В ISW констатируют, что глава МИД РФ пытается переложить вину с России на США и подать собственное нежелание Москвы идти на компромисс как ложные обвинения в адрес администрации Трампа в том, что именно она якобы является препятствием на пути к миру. Лавров также использовал это интервью для продвижения нескольких шаблонных российских нарративов, которые пытаются посеять раскол между США и Европой и лишить Украину поддержки со стороны ее западных партнеров. В частности, российский министр обвинил европейские государства в препятствовании мирному процессу, поскольку они, мол, оказывают давление на Трампа.

В ISW подчеркивают, чтодругие российские чиновники и голоса Кремля 27 октября усилили подобные нарративы, включая прямую критику Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией находятся на «минимальном уровне» и что существуют «робкие попытки» улучшить эти отношения. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что якобы «давление со стороны Украины» заставляет США менять свою позицию по войне. Российские государственные СМИ также опубликовали ряд заявлений прокремлевских политических обозревателей, которые утверждали, что Трамп не заинтересован в мирном соглашении, что на него влияет внутреннее политическое давление в США, а также что европейские государства якобы сорвали возможность встречи Трампа и Путина в Будапеште из собственных интересов.

Специалисты ISW констатируют, что Кремль усилил такую риторику как в российском, так и в международном информационном пространстве после того, как США фактически отменили встречу Трампа и Путина и ввели санкции против энергетического сектора России. Кремль, вероятно, стремится принудить США к двустороннему сближению и отмене новых экономических ограничений против России, отмечают в ISW. Аналитики добавляют, что Кремль, вероятно, также стремится оправдать свой отказ от компромисса и переговоров о прекращении войны перед внутренней российской аудиторией.

Одновременно Россия продолжает свое бряцание ядерным оружием — даже на фоне того, что Трамп фактически отверг угрозу, которую пыталась продемонстрировать Россия, испытав ракету Буревестник. 27 октября Трамп заявил, что Путин должен прекратить войну в Украине вместо испытания ракеты с ядерным двигателем. Президент США напомнил, что у берегов России уже размещена американская атомная подводная лодка, которой «не придется преодолевать 8000 миль» (имея в виду заявления Кремля о том, что ракета Буревестник пролетела 14 000 километров, то есть 8700 миль). Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытание Буревестника не должно обострять отношения между США и Россией, особенно учитывая, что эти отношения уже находятся на «минимальном уровне».

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который часто представляет маргинальные позиции Кремля и прямолинейно транслирует подтекст сообщений других российских чиновников, поздравил «друзей России» с испытанием ракеты Буревестник в своем англоязычном аккаунте X — очевидно пытаясь таким образом угрожать противникам России.

Кремлевские чиновники в своих заявлениях пытались подчеркнуть испытания Буревестника и озвучивали намек на угрожающую возможность развернуть эти ракеты против США — в частности утверждая, что ракеты могут достичь «любого места» в Северной Америке, если США поставят Украине ракеты Томагавк. А председатель комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что на Западе «ничего не знают и не понимают» о Буревестнике, «а когда поймут, будет слишком поздно».

Подытоживая эти заявления, ISW отмечает: демонстрация Россией Буревестника и завуалированные ядерные угрозы являются частью более широких усилий Кремля, направленных на то, чтобы заставить США пойти на уступки в отношении российских требований в войне. Для этого Москва пытается использовать «комбинацию кнута и пряника» в темах, не связанных с войной в Украине — от идей экономического сотрудничества с США до угроз Буревестником.

Институт изучения войны напоминает, что в прошлом году Кремль аналогично продемонстрировал использование баллистической ракеты Орешник, ударив ею по Украине — пытаясь убедить Запад уменьшить поддержку Украины. Однако эти усилия потерпели неудачу после того, как не достигли желаемого для Кремля эффекта, напоминает ISW.