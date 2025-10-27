Трамп считает, что Путин должен закончить войну против Украины, а не испытывать ракеты (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник .

Во время общения с журналистами он напомнил, что США имеют «лучшую в мире» атомную подводную лодку у берегов РФ.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, которая находится прямо у их берегов. Поэтому, я имею в виду, что ей не нужно проплывать 8000 миль. И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно проводим испытания. И я считаю, что Путину не стоит об этом говорить», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что российский диктатор должен сосредоточиться на прекращении войны против Украины, а не на испытании ракет.

«Ему стоит закончить войну. Война, которая должна была длиться неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты», — добавил глава Белого дома.

26 октября Путин заявил об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой.

В то же время глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался, что ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

Кроме того, Герасимов утверждает, что технические характеристики ракеты якобы «позволяют применять ее с гарантированной точностью в отношении высокозащищенных объектов на любом расстоянии».

В сообщении Кремля говорится, что российский диктатор дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

22 октября российский Кремль заявил о запуске с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Ярс и Синева в ходе ядерных «тренировок». В России сообщили, что пуски выполнены в рамках «плановой тренировки стратегических ядерных сил».