Испытания Буревестника на Новой Земле продолжаются как минимум с 2017 года (Фото: RTR)

Российская крылатая ракета неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом пишет Reuters в понедельник, 27 октября, ссылаясь на норвежскую разведку.

«Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Буревестник на Новой Земле», — отметил глава разведывательной службы Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсоенс.

В воскресенье, 26 октября, Россия заявила об испытании ракеты 9M730 Буревестник, которая, как утверждают в Москве, «может пробить любой защитный щит». В то же время не сообщалось, где именно состоялся запуск.

Еще в августе норвежское издание The Barents Observer писало о подготовке РФ к запуску новой ракеты с архипелага Новая Земля.

26 октября пресс-служба Кремля написала, что российский диктатор Владимир Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым и командующими.

Диктатор заявил, что на этой неделе войска РФ провели тренировку стратегических наступательных сил.

По словам Герасимова, в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева, а также двух крылатых ракет Х-102.

Он также доложил об испытаниях 21 октября крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной энергетической установкой. Глава Генштаба ВС РФ похвастался, что ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

В Кремле отметили, что Путин дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

Российский диктатор еще в марте 2018 года рассказывал о крылатой ракете с ядерной установкой. Он утверждал, что успешные испытания ракеты состоялись в конце 2017 года.

В октябре 2023 года Путин объявил, что Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой. В то же время никакого независимого подтверждения успешных запусков Буревестника никогда не было.

По данным правозащитной группы Nuclear Threat Initiative, из 13 известных запусков Буревестника только два были частично успешными.