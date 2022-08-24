Борис Джонсон приехал в Киев 24 августа, 16:33 Борис Джонсон в Киеве 24 августа 2022 года (Фото:Boris Johnson / Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 24 августа, приехал в Киев. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Джонсон подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать своих украинских друзей.

«Я верю, что Украина может и победит в этой войне», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский у себя в Facebook написал, что рад приветствовать Джонсона в Киеве.

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«Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за твердое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло с таким другом!» — заявил он.

Как сообщает пресс-служба Даунинг-стрит, во время визита Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине на 54 млн фунтов, который включает 850 микродронов Black Hornet.

Это третий визит британского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Ранее СМИ сообщали, что Джонсон хочет совершить еще одну поездку в Украину перед тем, как покинуть Даунинг-стрит.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту. В финал голосования прошли экс-канцлер казначейства (бывший министр финансов) Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, имя нового премьера станет известно 5 сентября.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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