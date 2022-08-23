Даунинг-стрит в подсолнухах. Резиденцию премьера Британии украсили цветами цветов флага Украины — фото 23 августа, 22:17 Кот Ларри возле арки с цветами в цветах флага Украины (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Вход в резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне Дня Независимости Украины украсили сине-желтыми цветами.

В частности, для арки на Даунинг-стрит флористы выбрали подсолнухи, возле нее фотографируются люди. Фотографы агентства Reuters обнародовали фото главного мышелова резиденции правительства Британии кота Ларри среди цветов.

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Сам Борис Джонсон 23 августа выступил в онлайн-формате на втором саммите Крымской платформы, а посол Британии в Украине Мелинда Симмонс поздравила Украину с Днем флага.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

23 августа украинцы отмечают День Государственного флага. Официальным государственным символом Украины сине-желтое знамя стало 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление.



24 августа Украина будет праздновать 31-летие своей независимости. Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, парадов или других массовых мероприятий в День Независимости в городах не будет. Генштаб, разведка и президент предупреждали о новых угрозах массированных ракетных обстрелов украинских городов, в частности, Киева.



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