Миллионер или соратница Джонсона. НВ подробно рассказывает о двух претендентах на кресло британского премьера 21 июля, 07:25 Эксклюзив НВ В Великобритании эксминистр финансов Риши Сунак и министр МИД Лиз Трасс соревнуются за право возглавить Консервативную партию и правительство (Фото:Коллаж НВ)

После пяти туров голосования за нового главу Консервативной партии Великобритании на политическом ринге остались два претендента. НВ выяснил, что они обещают британцам, как относятся к Украине и кто из них имеет большие шансы на премьерство.

Эксканцлер казначейства Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс вышли в финал соревнования за кресло главы правящей Консервативной партии Великобритании, а значит и премьер-министра страны. Во время голосования 20 июля Сунака поддержали 137 депутатов-тори, а Трасс – 113 соратников. Еще одна претендентка эксминистр обороны Пенни Мордонт по правилам выборов главы партии вылетела из гонки, получив меньше всех — 105 голосов.

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Теперь следующие полтора месяца Сунак и Трасс будут соревноваться за симпатии многотысячной армии членов Консервативной партии. Причем Трасс в своей уже начавшейся предвыборной кампании делает ставку на обещания скорейшего снижения налогов для британцев, а Сунак отмечает необходимость сначала унять инфляцию.

Что касается внешней политики, министр иностранных дел, известная своей активной позицией в сфере поддержки Украины , обещает в случае своей победы обеспечить поражение Кремля в войне . Бывший канцлер британской казны тоже заявляет о намерениях сделать все возможное, чтобы помочь победить Украине. Впрочем, он уделяет гораздо меньше внимания внешней политике и еще в апреле предупредил сограждан: Великобритания безусловно будет помогать Украине, однако для британцев такая помощь имеет свою цену.

Миллионер из Саутгемптона

Еще несколько месяцев назад многие депутаты считали 42-летнего Сунака главным кандидатом в преемники Джонсона. Впрочем, его популярность резко упала после того, как в апреле тогдашний канцлер казначейства ввел повышенные взносы на национальное страхование, а в начале июля выступил одним из главных подстрекателей отставки премьер-министра.

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