Прощальный визит. Джонсон хочет снова приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским до того, как покинет пост премьера — СМИ

24 июля, 18:30
Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину (Фото:James Glossop / Pool via REUTERS)

Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину (Фото:James Glossop / Pool via REUTERS)

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.

Об этом пишет британское издание Telegraph.

Источник издания на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что «не может просто так уйти».

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«Он чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем [президента Украины Владимира Зеленского]. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», — сказал собеседник издания.

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После 24 февраля Борис Джонсон уже дважды посещал Украину.

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В пятницу, 22 июля, Джонсон провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого они обсудили «зерновое соглашение» и военную поддержку Украины. Джонсон отметил «неизменную решимость» Британии в поддержке Украины.

7 июля Борис Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Джонсон обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. В ходе переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поставлять военную помощь столько, сколько нужно.

https://www.youtube.com/watch?v=umcxnD7a9Cg&ab_channel=%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский Премьер-министр Украина-Великобритания Война России против Украины

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