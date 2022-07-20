Выборы преемника Джонсона в Британии: в финал вышли Риши Сунак и Лиз Трасс

20 июля, 18:04
Действующий британский премьер Борис Джонсон покинет Даунинг-стрит осенью 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Действующий британский премьер Борис Джонсон покинет Даунинг-стрит осенью 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

По итогам очередного раунда голосования за лидера правящей Консервативной партии Британии в среду, 20 июля, из гонки выбыла бывшая министр обороны Пенни Мордонт.

Как сообщает BBC, за пост премьера дальше будут соревноваться экс-канцлер казначейства (бывший министр финансов) Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Результаты голосования среди депутатов-консерваторов:

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  • Риши Сунак — 137;
  • Лиз Трасс — 113;
  • Пенни Мордонт — 105.
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В пятницу, 22 июля, начнется голосование за победителя среди 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

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Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы

https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Лиз Трасс

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