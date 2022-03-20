Сирийские наемники ждут приказа, чтобы отправиться в Украину — Reuters 20 марта, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Сирии (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Yamam al Shaar)

Некоторые подразделения сирийских военных готовы отправиться в Украину, чтобы поддержать агрессию России, однако до сих пор не получили соответствующего приказа, сообщает Reuters со ссылкой на двух командиров таких подразделений.

В частности, командир военизированных Национальных сил обороны (NDF) Набиль Абдалла рассказал, что он готов использовать опыт городских боев, полученный во время сирийской войны, чтобы помочь России.

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«Как только мы получим приказ от сирийского и российского руководства, мы будем бороться в этой праведной войне. Мы не боимся ее и готовы к ней, как только придет приказ идти и присоединиться. Мы покажем им то, чего они никогда не видели», — заявил он.

Абдалла пообещал применить против украинских военных опыт, полученный за время войны против сирийской оппозиции.

«Мы будем вести уличные войны и будем применять тактику, которую мы приобрели во время наших боев, победив террористов в Сирии», — заявил командир.

Другой командир NDF, Саймон Вакил заявил, что пока не получил никаких указаний от руководства по участию в войне.

NDF — военизированные силы, сформированные на основе проправительственных боевиков в начале гражданской войны в Сирии.

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