«За зарплату и привилегии». Россия подготовила более 40 тысяч сирийских наемников для участия в войне против Украины — SOHR 15 марта, 06:58 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный в результате обстрелов оккупантов РФ жилой дом в Бородянке, 3 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к войне против Украины. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Там рассказали, что сейчас более 40 тысяч сирийцев «записались на военную службу за зарплату и привилегии», однако ни один из них пока не прибыл на фронт. Наемники проходят обучение в российских и белорусских лагерях возле границы с Украиной.

Как рассказали в SOHR, в Дамаске и Алеппо продолжается вербовка через различные сирийские правительственные структуры, где годами присутствовала российская военная система в Сирии.

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов и срочников, или завозить «головорезов из Сирии».

14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в Россию прибыли около 400 сирийских наемников для участия в войне против Украины.

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