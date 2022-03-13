«Даже если выживете, вы станете военными преступниками». Кулеба призывает иностранцев не присоединяться к войскам РФ в войне против Украины 13 марта, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Кулеба призывает иностранцев не идти воевать против Украины (Фото:МИД Украины)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает иностранцев, которых агитируют присоединиться к российским войскам, воюющим против Украины, не делать этого.

«Россия ведет захватническую войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть сагитированы присоединиться к российским войскам вторжения: не стоит. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, вы станете военным преступником. Не стоит ни денег, ни чего-либо другого», — написал глава украинской дипломатии в Twitter.

Ранее в Главном управлении разведки Украины сообщили, что Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для участия в войне против Украины.

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