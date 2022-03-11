Воевать на стороне РФ. Путин приказал Шойгу переправить 16 тыс. «добровольцев» с Ближнего Востока в Украину 11 марта, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Кадры телеканала Минобороны РФ Звезда с «добровольцами» из Сирии (Фото:Скриншот)

Президент России Владимир Путин велел министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемников с Ближнего Востока добраться «в зону боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Об этом сообщает Медуза.

Отмечается, что на заседании Совбеза РФ Шойгу заявил, что такое количество «добровольцев» выразили желание приехать в «ЛНР» и «ДНР» для участия в «освободительном движении».

Путин заявил, что страны Запада вопреки «всяким нормами международного права» сейчас занимаются отправкой «наемников» в Украину. Этим он аргументировал приказ Шойгу.

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Путин также одобрил предложение министра обороны РФ передать «ДНР» и «ЛНР» средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также трофейное украинское и западное оружие, в том числе компексы Javelin и Stinger.

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