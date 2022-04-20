Байден о визите в Украину: Я не знаю

20 апреля, 00:51
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Поддержи НВ

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не уверен, приедет ли с визитом в Украину. Он добавил, что раньше бывал в Украине много раз.

Об этом он сказал во время поездки в штат Нью-Гэмпшир, пишет CNN.

Война России против Украины - главные события 19 апреля

«Ответ таков: я не знаю», — сказал Байден, комментируя возможность своего визита в Киев.

Видео дня
Читайте также:

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis) Больше артиллерии. Байден пообещал поставить Украине дополнительное оружие

Он добавил, что раньше бывал в Украине много раз.

«Больше других – я единственный дважды выступал перед Советом», – подчеркнул американский лидер.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Джо Байден Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X