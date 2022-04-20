Байден о визите в Украину: Я не знаю 20 апреля, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не уверен, приедет ли с визитом в Украину. Он добавил, что раньше бывал в Украине много раз.

Об этом он сказал во время поездки в штат Нью-Гэмпшир, пишет CNN.

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«Ответ таков: я не знаю», — сказал Байден, комментируя возможность своего визита в Киев.

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Он добавил, что раньше бывал в Украине много раз.

«Больше других – я единственный дважды выступал перед Советом», – подчеркнул американский лидер.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.

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