«Мы не оставим Украину». Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку
Педро Санчез в Бородянке (Фото:Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS)
Премьер-министры Испании и Дании Петро Санчес и Метте Фредериксен посетили поселок Бородянка Киевской области.
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Об этом у себя в Twitter сообщил испанский премьер и опубликовал видео из Бородянки.
«Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один», — написал он.
20 апреля в Бородянку приезжал глава Европейского совета Шарль Мишель.
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