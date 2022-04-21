«Мы не оставим Украину». Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку

21 апреля, 14:09
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Педро Санчез в Бородянке (Фото:Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS)

Педро Санчез в Бородянке (Фото:Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS)

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Премьер-министры Испании и Дании Петро Санчес и Метте Фредериксен посетили поселок Бородянка Киевской области.

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Об этом у себя в Twitter сообщил испанский премьер и опубликовал видео из Бородянки.

«Шокированный увиденными ужасами и зверствами войны Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один», — написал он.

Видео дня

20 апреля в Бородянку приезжал глава Европейского совета Шарль Мишель.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1517084648320520192
Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS
Фото: Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Испания Дания Киевская область Война России против Украины Бородянка

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