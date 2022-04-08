«Мы видели, как уничтожается все человеческое». Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС посетили Бучу 8 апреля, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель посетили Бучу (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетили Бучу. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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«Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Гегеру зверства, которые совершили российские военные над мирными украинцами. Мы никогда не простим врага за эти преступления», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что Украина совместно с европейскими партнерами работает, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

«Произошло немыслимое. Здесь мы увидели настоящее лицо путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которыми была оккупирована Буча. Мы видели, как уничтожается все человеческое. Весь мир оплакивает людей Бучи», — сказала Ляйен обращаясь к журналистам.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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