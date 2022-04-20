«История не забудет военных преступлений». Глава Евросовета посетил Бородянку
Шарль Мишель в Бородянке (Фото:Charles Michel/twitter.com)
Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Бородянку в Киевской области.
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Об этом он сообщил у себя в Twitter и опубликовал фото из поселка.
«В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет совершенных здесь военных преступлений. Без справедливости не может быть мира», — написал Мишель.
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