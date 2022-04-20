«История не забудет военных преступлений». Глава Евросовета посетил Бородянку

20 апреля, 13:09
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Шарль Мишель в Бородянке (Фото:Charles Michel/twitter.com)

Шарль Мишель в Бородянке (Фото:Charles Michel/twitter.com)

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Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Бородянку в Киевской области.

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Об этом он сообщил у себя в Twitter и опубликовал фото из поселка.

«В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет совершенных здесь военных преступлений. Без справедливости не может быть мира», — написал Мишель.

Видео дня
https://twitter.com/CharlesMichel/status/1516713314629341186
https://twitter.com/CharlesMichel/status/1516713323861057538
https://www.youtube.com/embed/f9UjXkIf-as
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Евросовет Шарль Мишель Война России против Украины Бородянка

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