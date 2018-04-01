Берлин открыт к диалогу с Москвой - МИД Германии

Германия рассчитывает на постепенное возвращение доверия в отношениях с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает DW.

По словам министра, РФ может выступать в качестве партнера "для решения региональных конфликтов". Маас также считает Россию "важным элементом поддержки многонационального порядка".

Таким образом, Берлин "открыт к диалогу" с Москвой, отметил министр.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. Выражение солидарности с Великобританией по делу Скрипаля является сигналом единства, считает министр.

Ранее сообщалось, что Россия высылает четырех немецких дипломатов. Перед этим, 26 марта, о высылке четырех российских дипломатов объявила Германия.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. 26 марта о решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

В ответ Россия начала зеркальные меры.