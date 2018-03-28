Российские дипломаты покинули Украину

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Российские дипломаты выехали в РФ
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России

Российские дипломаты выехали в РФ

В среду, 28 марта, территорию Украины покинули все 13 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата в рамках ответных мер на применение химического оружия в британском Солсбери.

"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", - сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Киеве.

По его словам, представители посольства и консульств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове выехали в Россию на поезде или на самолете.

Ранее НВ сообщало, что представительство России в Одессе покинули два российских дипломата.

26 марта Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери (Великобритания). 

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что 13 российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Великобритания считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Кремль отрицает свою причастность к этому.

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