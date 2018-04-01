Россия высылает четырех немецких дипломатов

Официальные комментарии о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют

Россия высылает из посольства ФРГ четырех экспертов в сфере безопасности, передает DW.

Согласно сообщению, Москву должны покинуть по одному сотруднику Федерального ведомства по уголовным делам и Федеральной разведывательной службы Германии.

Как отметила представитель Федерального ведомства по уголовным делам, среди высылаемых дипломатов нет сотрудников ведомства. Официальные комментарии о должностях и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Также из России будут высланы два представителя военного ведомства, среди них - военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией, отмечает агентство.

Ранее, 26 марта, Германия объявила о высылке четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего двойного агента Скрипаля.

Как отмечает DW, российские дипломаты должны покинуть страну до понедельника, 2 апреля. Высылка не означает сокращение численности персонала посольства РФ в Берлине, поскольку на открытые вакансии набирают новых сотрудников.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. 26 марта о решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

В ответ Россия начала зеркальные меры.