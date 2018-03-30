Россия высылает украинских дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило руководителю посольства Украины и руководителям дипломатических миссий еще 22 стран ноты протеста о высылке сотрудников дипмиссий в ответ на объявление персонами нон грата российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, Россия объявляет персонами нон грата "соответствующее количество сотрудников дипучреждений" Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что решается вопрос о принятии ответных мер против Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории.

Украина в связи с делом Скрипаля выслала 13 российских дипломатов. Согласно заявлению российского МИД, из России будет выслано такое же количество украинских дипломатов.

Напомним, что 30 марта МИД РФ вызвал руководителей иностранных дипмиссий в связи высылкой российских дипломатов.

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29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.