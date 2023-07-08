Американский генерал спрогнозировал, пригласят ли Украину в НАТО на вильнюсском саммите 8 июля, 15:28 Бен Годжес (Фото:U.S. Army Europe/Wikipedia)

Офицер армии США в отставке генерал Бен Ходжес заявил, что его ожидания по вопросу вступления Украины в НАТО во время саммита 11 июля не являются оптимистичными. Он считает, что официального приглашения не будет.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью NV.

«Я не настроен оптимистично относительно того, что Украина получит официальное приглашение. Я могу ошибаться, но мне кажется, что официального приглашения не будет», — прокомментировал Ходжес.

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По его словам, он ожидает, что во время саммита будут «очень сильные сигналы, гораздо сильнее, чем на Бухарестском саммите в 2008 году, что Украина станет членом НАТО».

«Я не думаю, что они определят для этого время или необходимые условия, но, я думаю, что важно, чтобы был очень четкий сигнал, иначе многие люди воспримут это как победу Кремля, который снова смог диктовать, что делать НАТО.

Генерал Бен Ходжес добавил, что представители Североатлантического альянса будут искать способы смягчить эффект, насколько это возможно.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО «еще не созрело» из-за того, что в стране продолжается война.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.