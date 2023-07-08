Разговор с Ходжесом на 500-й день войны. Генерал называет дату украинского прорыва и признает сверхсложность контрнаступления без F-16 и ATACMS 8 июля, 07:40 NV Премиум Генерал Ходжес называет правильной тактику контрнаступления украинских военных, надеется, что Украина уже скоро получит новые типы боеприпасов от США и прагматично оценивает будущие результаты саммита в Вильнюсе. (Фото:Миндаугас Кулбис / AP)

Отставной натовский генерал Бен Ходжес — о стратегии Валерия Залужного, собственной усталости от того, что говорят «люди из Пентагона», и прагматичных ожиданиях от Вильнюсского саммита.

С офицером армии США в отставке генералом Беном Ходжесом NV общается в канун 500 дня большой войны, развязанной Россией против Украины, и важного политического события — саммита НАТО в Вильнюсе.

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Последние девять лет Ходжес профессионально наблюдает за войной в Украине. Его оценки, взгляды и выводы относительно действий России и потребностей Украины уже давно ближе к украинским, чем к официальным американским.

В интервью NV генерал дает оценку контрнаступлению, называет потребности украинской армии, анонсирует предоставление Украине новой амуниции, а также делится ожиданиями от натовского саммита в Вильнюсе.

— Наверное, вы читали интервью генерала Валерия Залужного в Washington Post, где он говорит о том, как трудно вести наступление в рамках ожиданий западных партнеров, без достаточного количества артиллерии и истребителей, без поддержки с воздуха. Согласны ли вы с генералом Залужным и его позицией?

— Конечно, я согласен с генералом Залужным, я очень доверяю украинскому Генеральному штабу, а также украинским солдатам Я думаю, что все мы на Западе, люди, которые наблюдают за тем, что происходит в Украине, должны набраться терпения в отношении этого контрнаступления. Мы не имеем права знать, что происходит. Это не кино, это реальные боевые действия, они не должны быть быстрыми и очевидными. Поэтому нам всем надо набраться терпения и позволить профессионалам делать свою работу.

Всегда есть задержка в четыре-пять дней от того момента, когда что-то произойдет, до того, когда мы об этом узнаем. Так работает система отчетности. Капитаны и сержанты, которые воюют, не должны присылать отчеты для нашего развлечения. Они стараются держать своих командиров в курсе событий, поэтому, я думаю, что, правдивую картину происходящего мы увидим через несколько дней, а то и недель. Силы на фронте закончат подготовку и разведку. Кстати, то, что они делают — это сбивают россиян с толку, относительно того, где будет основной удар. Но мы и его увидим. Я в этом имею большую уверенность Я не говорил, но я немного устал от того, что люди в Пентагоне говорят: «О, это будет долгая, тяжелая битва, будет много жертв». И в то же время не обеспечивают на поле боя F-16, то есть те вещи, которые нужны Украине.

— Каковы риски контрнаступления в такой военной кампании без значимой поддержки с воздуха?