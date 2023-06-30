Пентагон не подтвердил готовность передать Украине ракеты ATACMS

30 июня, 01:37
Поделиться:
Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

США не приняли решения о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 километров.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — заявил Райдер в ходе брифинга.

Видео дня

Ракетный комплекс Нептун / Инфографика: НВ
Читайте также:

Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB (Фото:www.saab.com) Альтернатива ATACMS. Первые высокоточные ракеты GLSDB прибудут в Украину не раньше осени — Пентагон

Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине.

Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица в США и Европе также увидели признаки того, что ранее неохотно настроенные круги правительства США, а именно Белый дом, пришли к выводу о настоятельной необходимости поддержать борьбу Украины в ближайшие недели.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь Украина-США Пентагон ATACMS ракеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X