Пентагон не подтвердил готовность передать Украине ракеты ATACMS 30 июня, 01:37 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

США не приняли решения о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 километров.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.



«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — заявил Райдер в ходе брифинга.

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Ракетный комплекс Нептун / Инфографика: НВ

Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине.

Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица в США и Европе также увидели признаки того, что ранее неохотно настроенные круги правительства США, а именно Белый дом, пришли к выводу о настоятельной необходимости поддержать борьбу Украины в ближайшие недели.