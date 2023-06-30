Пентагон не подтвердил готовность передать Украине ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)
США не приняли решения о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 километров.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — заявил Райдер в ходе брифинга.
Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине.
Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица в США и Европе также увидели признаки того, что ранее неохотно настроенные круги правительства США, а именно Белый дом, пришли к выводу о настоятельной необходимости поддержать борьбу Украины в ближайшие недели.