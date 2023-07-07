Еще один рубеж. США дадут Украине кассетные снаряды: что это такое и почему они нужны ВСУ именно сейчас — вопреки всем дискуссиям 7 июля, 16:45 Сюжет Украинские военные стреляют из гаубицы M777 калибра 155 мм. Кассетные снаряды именно такого калибра США должны предоставить ВСУ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В пятницу, 7 июля, Белый дом, как ожидается, объявит о решении США предоставить Украине кассетные боеприпасы — а именно артиллерийские снаряды М864 для гаубиц калибра 155 мм.

Об этом сообщило издание The Washington Post и другие западные СМИ. Украина давно обращалась к США с просьбой предоставить такие снаряды, однако до сих пор Белый дом колебался — в том числе и из-за того, что многие союзники Вашингтона в НАТО отказались от этих боеприпасов.

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Россия использует против Украины кассетные боеприпасы в течение всего периода полномасштабного вторжения и без каких-либо ограничений.



NV напоминает, что такое кассетные боеприпасы, как они могут помочь Вооруженным силам Украины на текущем этапе войны и почему об этом решении так долго дискутируют в мировых СМИ.

Что такое кассетные боеприпасы и в чем особенность американских?

Кассетные боеприпасы (англ. cluster munition) — это тип снарядов, которые после взрыва «рассеивают» на значительной площади над поверхностью земли десятки или сотни более мелких суббоеприпасов (кассетных боевых элементов). Соответственно радиус поражения после удара больший, чем при использовании обычного снаряда. Существует много разновидностей кассетных бомб и снарядов разного типа и калибра: это могут быть ракеты, авиабомбы, артиллерийские снаряды.

В армии США самый распространенный тип таких боеприпасов называют DPICM, «усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения« (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions). Это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Двойное назначение их заключается в том, что такие кассетные боеприпасы имеют как кумулятивный эффект (для поражения бронетехники), так и осколочное действие (для борьбы с живой силой). В США их изготавливали в основном в период между 70-ми и 90-ми годами. Это были в частности снаряды для 105-мм, 155-мм и 203-мм гаубиц, а также 227-мм артиллерийские ракеты для запуска из реактивных системы залпового огня (РСЗО) М270 и системы HIMARS М142 — оба этих вида артиллерийских систем Украина уже получала от США.

Назначение DPICM в армии США — эффективные удары по бронетехнике, а также небронированной технике и скоплениях вражеских войск. США использовали такие боеприпасы в каждой крупной войне, начиная с Корейской. Хотя в последние годы Пентагон пытался отказаться от использования тех кассетных боеприпасов, где более 1% суббоеприпасов могут остаться на земле неразорванными и представлять дальнейшую угрозу. Впрочем, как пишет The Wasington Post, в запасах Пентагона остается до 4,7 млн кассетных снарядов, ракет и бомб различного типа.

Американский военный со снарядом М864 / Фото: US Army / Jackehammond via Wikimedia

Американские кассетные снаряды DPICM обычно сконструированы по схожему принципу, напоминает профильный американский портал The Warzone: кумулятивный заряд, предназначенный для поражения брони, окруженный корпусом, который специально сконструирован для разлетания более мелких смертоносных фрагментов во всех направлениях. Эти суббоеприпасы, которые по размеру и весу могут быть похожи на обычную ручную гранату, являются неуправляемыми, однако часто имеют стабилизатор для корректировкипадения. Артиллерийские боеприпасы DPICM обычно выбрасывают суббоеприпасы из задней части снаряда после того, как он достигает заданной точки своей траектории.

Какие именно кассетные боеприпасы США предоставят Украине?

По информации The Wasington Post, речь идет прежде всего о передаче ВСУ артиллерийских снарядов М864 для 155-мм гаубиц. Артиллерию этого стандартного для стран НАТО калибра Украине предоставляли как США, так и другие западные страны.

Устройство артиллерийского кассетного снаряда M864 / Инфографика: CatUXO

Украинский портал Defence Express еще ранее объяснял, что американские 155-мм артснаряды DPICM с кассетной боевой частью — «это 88 отдельных субэлементов, которые гарантированно накрывают зону диаметром 300 метров». Благодаря этому один такой снаряд выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных. «То есть их использование позволит уменьшить потребность в боеприпасах вообще, уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи, что сохраняет не только ресурс артиллерийских систем, но и жизни украинских артиллеристов», — отмечали аналитики Defence Express.

В случае снарядов М864 речь идет о 72 суббоеприпасах внутри. Такие боеприпасы производились в США с 1987 года.

Основные характеристики кластерных артиллерийских снарядов М864:

Длина с подрывником: 899 мм

Вес без взрывателя: 46.3 кг

Содержимое: 72 суббоеприпаса двух типов ( 48 шт. M42, 24 шт. M46)

48 шт. M42, 24 шт. M46) Дальность: 28,4 км при стрельбе из орудия длиной ствола до 39 калибров

Почему до вторжения РФ в Украину мир ( не весь) пытался отказаться от кассетных боеприпасов

При использовании кассетных боеприпасов наибольшую угрозу представляют те суббоеприпасы, которые разлетаются, но не взрываются после удара. Они остаются лежать на земле и уже после завершения боевых действий могут быть опасными и для гражданского населения, и для собственных войск, если те двигаются дальше по такой «заминированной» территории. Считается также, что «остатки» кассетных боеприпасов особенно опасны для детей, поскольку их могут принять за игрушки.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины. Конвенцию не ратифицировали также Китай, Индия, Бразилия. Зато выполнять требования конвенции согласились почти все страны Европы, хотя и здесь есть исключения: документ не подписали даже некоторые страны НАТО, в частности Польша, Румыния, Финляндия, Турция,.

С тех пор, как документ вступил в силу в 2010 году, государства-участники конвенции обязуются:

немедленно прекратить применение, производство и передачу кассетных снарядов,

в течение восьми лет с момента получения статуса участника Конвенции уничтожить все имеющиеся запасы таких боеприпасов,

в течение десяти лет — провести расчистку от остатков всех кассетных боеприпасов на территории страны.

Впрочем, эти запреты касаются не всех видов кассетных снарядов. Среди исключений, на которые не распространяется действие конвенции — боеприпасы, предназначенные исключительно для целей противовоздушной обороны, а также кассетные снаряды, которые содержат менее десяти разрывных суббоеприпасов каждый весом более 4 кг. При этом каждый такой отдельный суббоеприпас должен быть предназначен для обнаружения и поражения одиночной цели; оснащен электронным механизмом самоуничтожения или самодеактивации.

Хотя США не ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах, в 2008 году, в конце второго срока президента Джорджа Буша-младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те свои запасы кассетных боеприпасов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании. После этого армия США в течение десятилетия отходила от практики применения кассетных боеприпасов в пользу альтернативных вариантов, напоминает The Warzone. Эту политику в 2017 году приостановили при президентстве Дональда Трампа. Однако Конгресс в конце концов заблокировал производство, использование или передачу кассетных боеприпасов, которые не соответствуют 1%-стандарту.

Как пишет WP, сейчас администрация Джо Байдена таки нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями наицональной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35% или ниже (согласно недавним тестам 2020 года). Хотя, как пишет WP, в экспертной среде до сих пор ведутся споры о точности таких тестов и о том, каков реальный уровень «отказов» суббоеприпасов в полевых, а не опытных условиях. В американском руководстве от 2017 года указано, что в среднем не разрываются 2−3% суббоеприпасов, но этот уровень может возрасти — например, если неровная местность нарушает угол, необходимый для детонации снаряда.

«Кто-то в Министерстве обороны [США] знает фактический показатель неразорвавшихся снарядов, — сказал WP бывший офицер армии США, — И я надеюсь, что это будет честно и точно сообщено любому украинскому подразделению, которое получает такие типы боеприпасов».

Почему для ВСУ важно получить кассетные боеприпасы для наступления даже несмотря на все эти риски

Украинские и западные аналитики и чиновники уже долгое время приводят немало аргументов в пользу того, почему кассетные снаряды станут важной помощью для ВСУ в войне против России — даже несмотря на противоречивость их применения. Вот самые главные из таких аргументов.

Кассетные снаряды помогут Украине компенсировать артиллерийское превосходство РФ. Именно на этом сделал акцент министр Украины Алексей Резников, которого цитирует WP. Он напомнил, что США и другие союзники уже предоставили ВСУ миллионы обычных снарядов, однако их производство не поспевает за спросом. «Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов различного калибра, чем мы. И мы должны экономить, потому что не можем вести столь интенсивные обстрелы», — отметил он. Именно поэтому, по словам министра, эффективность поражения при использовании кассетных боеприпасов поможет ВСУ компенсировать эту разницу.

Россия уже давно и без ограничений использует кассетные боеприпасы против Украины, «поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать такие же боеприпасы», подчеркнул Алексей Резников.

География и тактика наступления ВСУ позволяет уменьшить опасность этих снарядов для гражданского населения. По словам Резникова, украинские защитники применяли бы такие снаряды только на открытых участках полей и степей, чтобы не нанести вред мирному населению. «Мы не будем использовать их до деоккупации городов [нанося удары по оккупированным населенным пунктам]», — подчеркнул министр.

Кассетные боеприпасы позволили бы ВСУ сэкономить более дорогие и более точные западные снаряды для более важных целей. Этот факт подчеркнула группа высокопоставленных республиканцев-когрессменов в своем письме, с которым еще в марте обратилась к администрации Байдена с просьбой предоставить Украине подобное оружие. «Предоставление DPCIM, — написали они в письме Байдену, — позволит Украине компенсировать количественное превосходство России как в личном составе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит ВСУ сосредоточить использование унитарных [обычных одиночных] боеголовок против боле ценных российских целей».

Они могут быть эффективным оружием против плотной обороны россиян и живой силы врага в окопах. Контрнаступление Украины значительно усложняют российские оборонительные линии, включая минные поля и разветвленные сети окопов. «Траншеи могут быть очень устойчивыми к непрямому огню, такому как традиционные артиллерийские снаряды с одиночными боеголовками. Огонь прямой наводкой, например, из танковых орудий, еще менее эффективен», — объясняют авторы The Warzone. Поэтому может потребоваться значительное количество обычных осколочно-фугасных снарядов, чтобы выбить врага из таких окопов. Тогда как кассетные боеприпасы обладают способностью накрывать гораздо большие площади, быстрее и с меньшим количеством снарядов. «Добавьте к этому тот факт, что суббоеприпасы могут упасть прямо в окопы, что приведет к разрушительным последствиям», — добавляют специалисты.

Снаряды эффективны также для борьбы с крупными формированиями противника на открытой местности, включая его бронетехнику. «После того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в прошлом году, есть четкие доказательства того, что украинские силы регулярно имеют возможность поражать артиллерией большие скопления противника, включая группы техники. Опять же, понадобится больший объем одиночных выстрелов и больше времени, чтобы насытить [ударами] ту же территорию, что в этих случаях может дать российским силам возможность продолжать продвижение или просто дать больше времени для перебазирования и/или поиска укрытия», — отмечают эксперты The Warzone.

Украина будет использовать такие снаряды на собственной территории и берет ответственность за их преимущества над рисками, поэтому ВСУ не будут загрязнять территории других государств, отмечают The Warzone. К тому же, значительная часть территории Украины и без того будет нуждаться в работах по разминированию и очистке от других видов боеприпасов в результате российского вторжения, эта работа продлится много лет.

США уже включали кассетные снаряды в предыдущие пакеты помощи Украине. Американские военные ранее уже публично подтверждали, что передавали Украине кассетные артиллерийские снаряды, заряженные рассеивающимся противотанковыми минами, напоминают специалисты The Warzone. «Непонятно, почему 155-мм снаряды RAAM (дистанционная система противоброневого минирования) не вызывали такой же политической дискуссии, как сейчас», — удивляются эксперты издания.

