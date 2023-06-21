Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о передаче Украине ATACMS 21 июня, 23:00 США (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию, в которой призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщили на заседании комитета, пишет Голос Америки.

Во время заседания председатель комитета, республиканец Майкл Маккол отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS являются безусловно важными для достижения успеха в украинском контрнаступлении.

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«Радиус действия ATACMS — до 190 миль (более 300 километров), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне», — подчеркнул Маккол.

В то же время, по его словам, опасения администрации президента Байдена относительно возможных ударов по территории России являются неоправданными.

«Украина обещала не использовать их для ударов по территории России», — пояснил Маккол.

Он также напомнил, что Великобритания уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Резолюцию теперь должны поддержать Палата представителей и Сенат. При этом она не обязывает к действиям, а демонстрирует позицию Конгресса США.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине американских ATACMS «все еще актуален».

10 июня в Конгресс внесли резолюцию с призывом к Байдену передать ВСУ ракеты.

16 июня в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их не так много в мире, а также они до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

Инфографика: NV