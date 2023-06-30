США могут наконец передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Почему это оружие так важно — инфографика NV 30 июня, 16:57 NV Премиум Запуск ракеты ATACMS с РСЗО М270 в Южной Корее в 2017 году (Фото:Минобороны Республики Корея)

29 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что США близки к одобрению передачи ракетной системы большой дальности ATACMS Украине.

Американские и европейские чиновники сообщили изданию, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. По их словам, в Белом доме пришли к выводу о необходимости поддержать Украину в ближайшие недели.

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«На фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель отряда наемников Вагнера устроил неудачный мятеж, официальные лица США и Европы признали, что сейчас, возможно, пришло время нажать на газ», — говорится в материале.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что решение о предоставлении Украине ракет ATACMS не принято и ему «безусловно, не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS». В то же время, он не говорил о том, что такое решение не может быть принято.

21 июня Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию, в которой призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине ATACMS. А 16 июня в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

NV напоминает о том, почему эти ракеты так важны.