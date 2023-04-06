Пять железных аргументов. Чем британская ракета Storm Shadow лучше американской ATACMS — объясняет эксперт 6 апреля, 06:45 Эксклюзив NV Франко-британская крылатая ракета Storm Shadow (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Как крылатая ракета британского производства будет обеспечивать больше оперативной мобильности и точности, чем американская, — рассказывает главный редактор Defense Express Олег Катков.

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли окончательно разочаровал украинцев — на баллистические ракеты малой дальности ATACMS от США рассчитывать не стоит. Впрочем, есть неплохие альтернативы в британском военпроме, заверил военный, и одна из них – крылатая ракета Storm Shadow.

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Чем именно она лучше знаменитой ATACMS NV узнал у главного редактора Defense Express Олега Каткова.

1. ДАЛЬНОСТЬ

«Она составляет 560 км, но если будет экспортная версия – до 300 км, как и у ATACMS. Международные договоренности о непередаче ракетного вооружения с дальностью более 300 км уже были разрушены РФ, когда она передала в Беларусь оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". И именно Минобороны Республики Беларусь сообщило, что их дальность составляет 500 км. Причем там речь шла не только о баллистических ракетах с задекларированной дальностью 500 км, но и о крылатой ракете наземного базирования Р-500. Ее дальность по разным источникам составляет 1,5-2,5 тыс. км.

То есть, эта международная договоренность уже нарушена РФ, и это, по моему мнению, открывает возможности получения Украиной от союзников дальнобойного ракетного вооружения дальностью более 300 км и в этом случае — это Storm Shadow".

2. МОЩНОСТЬ

«Боевая часть этой крылатой ракеты Storm Shadow вдвое больше ATACMS», — объясняет Катков. Так, согласно техническим характеристикам, американская ракета имеет 227 кг боеприпасов, в то время как британская – 460 кг. Это значит, удар по позициям врага будет более мощным.

3. МОБИЛЬНОСТЬ

«Крылатая ракета — это более мобильная мера поражения на территории противника из-за того, что она предназначена для самолетов. Один самолет может полностью отработать за один день и на востоке, и на севере, и на юге. И это будет обычная ситуация. Комплекс с ракетами ATACMS этого сделать физически не сможет.

4. СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА ПОЛЕТА

«В Storm Shadow используют полный список средств навигации: спутниковая, инерциальная, а также DSMAC – когда ракета ведет съемку поверхности под собой и анализирует с готовым отражением. И наконец, на конечном участке работает тепловизионная головка самонаведения, которая находит непосредственно те цели, которые были заложены в памяти. Интеграция этой ракеты более простая потому, что все данные относительно цели закладываются еще на земле по аналогии с JDAM-ER или HARM. В теории она действительно может быть интегрирована и под крыло советских машин — еще осенью на уровне слухов появлялась информация о том, что такие работы проводились. То есть эту ракету можно запускать и вне зон поражения зенитно-ракетных комплексов РФ и вне зоны действия ее истребительной авиации».

5. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Что касается количества информации нет, к сожалению. Но вот эта ракета – серийная. Она производится и стоит на вооружении не только Великобритании, но, например, также Франции и многих других стран. То есть если вероятность получения ATACMS близка к нулю, то Storm Shadow, возможно, больше».

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