В Кремле допустили смертную казнь пленных американских добровольцев. В Белом доме отреагировали 22 июня, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Белом доме отреагировали на заявление представителей Кремля о том, что двум американским добровольцам, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения РФ, может грозить смертная казнь.

Как сообщает CNN, представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби во вторник, 21 июня, назвал комментарии представителей страны-агрессора ужасными:



Видео дня

«Ужасно, что российский государственный чиновник даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились в Украине. Мы будем продолжать пытаться узнать все, что сможем, по этому вопросу».



Кирби добавил: вне зависимости от того, действительно ли в России дают понять, что могут казнить двух американских граждан, или просто пытаются таким образом послать сигнал президенту США и американскому народу, подобные заявления «одинаково тревожны».

Накануне пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью MSNBC солгал, что пленные американские добровольцы не подпадают под защиту Женевских конвенций, и заявил, что они якобы «должны понести ответственность за совершенные преступления». Он также сказал, что не может гарантировать, что гражданам США не грозит смертная казнь и что это «зависит от расследования» и «решения суда».



Речь о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюине, которые, по предварительной информации, попали в плен к российским оккупантам. До этого в Госдепе США заявили, что у них есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших в ходе полномасштабной войны в Украине.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину от российских оккупантов. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

В Интернациональный легион не берут адреналиновых маньяков – Анастасия Станко, Hromadske https://www.youtube.com/embed/nWiPLlP6b0I

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.