«Исчезли в тумане битвы». В плен к оккупантам впервые попали граждане США, которые воевали за Украину — The Telegraph 15 июня, 21:36 Цей матеріал також доступний українською Александр Дрюке (слева) и Энди Хьюн (справа) (Фото:Коллаж The Telegraph)

В плен к российским оккупантам попали граждане США, которые воевали на стороне Украины, сообщает The Telegraph.

По словам товарищей, которые сражались вместе с ними, Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке, 9 июня.

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Товарищ двух мужчин, попросивший не называть его имени, сообщил изданию, что они попали в плен после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными силами оккупантов. Товарищ военнопленных утверждает, что они зашли в город, считая, что он уже освобожден, однако в этот же момент оккупанты штурмовали его.

«Они (российские оккупанты — ред.) приехали с двумя танками Т-72 и несколькими БМП-3 (боевыми бронированными машинами) и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек», — рассказал товарищ двух американцев.

Отряд занял оборонительные позиции, в это время Дрюке и Хюинь выстрелили из гранатомета по российскому автомобилю, уничтожив его.

Это привлекло внимание одного из российских танков, который выстрелил в их сторону, но промахнулся.

Вскоре после этого танк подорвался на противотанковой мине, которую украинские защитники оставили на дороге. Затем два американца «исчезли в тумане битвы» и, считается, были захвачены русскими пехотинцами.

Дрюке и Хьюн — не первые иностранцы, которые воевали за Украину, а затем попали в плен к оккупантам.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.



В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.



Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

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