«Исчезли в тумане битвы». В плен к оккупантам впервые попали граждане США, которые воевали за Украину — The Telegraph

15 июня, 21:36
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Александр Дрюке (слева) и Энди Хьюн (справа) (Фото:Коллаж The Telegraph)

Александр Дрюке (слева) и Энди Хьюн (справа) (Фото:Коллаж The Telegraph)

В плен к российским оккупантам попали граждане США, которые воевали на стороне Украины, сообщает The Telegraph.

По словам товарищей, которые сражались вместе с ними, Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке, 9 июня.

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Товарищ двух мужчин, попросивший не называть его имени, сообщил изданию, что они попали в плен после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными силами оккупантов. Товарищ военнопленных утверждает, что они зашли в город, считая, что он уже освобожден, однако в этот же момент оккупанты штурмовали его.

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«Они (российские оккупанты — ред.) приехали с двумя танками Т-72 и несколькими БМП-3 (боевыми бронированными машинами) и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек», — рассказал товарищ двух американцев.

Отряд занял оборонительные позиции, в это время Дрюке и Хюинь выстрелили из гранатомета по российскому автомобилю, уничтожив его.

Это привлекло внимание одного из российских танков, который выстрелил в их сторону, но промахнулся.

Вскоре после этого танк подорвался на противотанковой мине, которую украинские защитники оставили на дороге. Затем два американца «исчезли в тумане битвы» и, считается, были захвачены русскими пехотинцами.

Дрюке и Хьюн — не первые иностранцы, которые воевали за Украину, а затем попали в плен к оккупантам.

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Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Пленные Военная агрессия Военнопленные Война России против Украины

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