Байдену сообщили об исчезновении трех американских добровольцев в Украине

17 июня, 21:01
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Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque / Reuters)

Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что получил информацию о трех американских добровольцах, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения России и пропали без вести. Об этом сообщает телеканал CNN в пятницу, 17 июня.

Во время общения с журналистами Байден сказал, что ему доложили об исчезновении американских граждан.

«Мы не знаем, где они, но хочу подчеркнуть: американцы не должны сейчас ездить в Украину».

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Накануне спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у США есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших в ходе полномасштабной войны в Украине. Двое из них — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюин. По информации CNN, третий исчезнувший гражданин США — ветеран и морской пехотинец Грэди Курпаси, который тоже решил помочь украинским войскам. Телеканал также сообщил, что Дрюке, по словам его матери, был инструктором и обучал украинских военных.

До этого издание The Telegraph со ссылкой на товарищей Дрюке и Хюина сообщило, что они, вероятно, попали в плен в ходе ожесточенного боя под Харьковом 9 июня.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Украина-США Война России против Украины

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