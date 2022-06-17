Байдену сообщили об исчезновении трех американских добровольцев в Украине 17 июня, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что получил информацию о трех американских добровольцах, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения России и пропали без вести. Об этом сообщает телеканал CNN в пятницу, 17 июня.

Во время общения с журналистами Байден сказал, что ему доложили об исчезновении американских граждан.



«Мы не знаем, где они, но хочу подчеркнуть: американцы не должны сейчас ездить в Украину».

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Накануне спикер Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у США есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших в ходе полномасштабной войны в Украине. Двое из них — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюин. По информации CNN, третий исчезнувший гражданин США — ветеран и морской пехотинец Грэди Курпаси, который тоже решил помочь украинским войскам. Телеканал также сообщил, что Дрюке, по словам его матери, был инструктором и обучал украинских военных.



До этого издание The Telegraph со ссылкой на товарищей Дрюке и Хюина сообщило, что они, вероятно, попали в плен в ходе ожесточенного боя под Харьковом 9 июня.

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