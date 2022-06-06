«Очень тяжело, но будут драться». Как интернациональный легион помогает ВСУ «перемалывать» армию РФ в Северодонецке — израильский офицер 6 июня, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Бойцы интернационального легиона ВСУ в Северодонецке (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За Северодонецк, куда недавно на подмогу ВСУ ввели интернациональный легион, идут очень тяжелые бои, однако все указывает на то, что украинская армия не намерена быстро сдавать эти территории.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил военный аналитик Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля.

Он рассказал, что поддерживает связь с израильскими бойцами интернационального легиона, которые зашли в Северодонецк вместе с другими украинскими резервами. «Установка была держать Северодонецк. Это факт», — рассказал Левин. Передавая первые впечатления израильских бойцов о сражении за город, он описал ситуацию так: «Тяжелые бои. Очень тяжелые бои. Скажем, человек находится на нуле неделю, и основное, что он переживает, — постоянные прилеты: бомбардировки, обстрелы».

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По его словам, российские оккупанты ожидаемо «засыпают, подавляют, обстреливают, уничтожают, то есть максимально воздействуют артиллерией».

«После того, как им кажется, что они смогли надломить украинскую оборону, они туда вводят и ЧВК, и боевиков из ОРДЛО — пытаются занять эти места», — описывает тактику армии РФ Левин. Он подтвердил, что сейчас в Северодонецке идут городские бои, Украина контратакует, но «ситуация очень тяжелая».

«Людям очень тяжело. Но настроение ребят, с которыми я на связи, бодрое. Единственное, что напрягает — артиллерии много. Мне кажется, сложно быть на войне, когда тебя так утюжат, бомбят артиллерией, и быть не напряженным, мягко говоря. Но в целом, настроение, когда я спрашивал, что думают бойцы из подразделения, — это стоять до конца. И мотивация есть давать отпор», — рассказал израильский военный аналитик.

Он полагает, что на данный момент все признаки — в том числе подводение резервов и вовлечение интернационального легиона — говорят о том, «что эти территории сдавать не планируют, за эти территории хотят драться и за них дерутся, фактически перемалывая армию России».

Игаль Левин также напомнил, что у солдат ВС РФ, «тем более у боевиков», небогатый опыт городских боев. «Городские бои — один из самых сложный видов боя. […] Естественно, опыта у России нет. Мы видим, что сейчас Украина дала им войти в город, чтобы там нивелировать их преимущество в артиллерии, чтобы ввязать их в городские бои, где преимущества уже не будет».



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