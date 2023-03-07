Жителей Молдовы готовили к беспорядкам в Турции — СМИ 7 марта, 06:28 Антиправительственные протесты в Молдове (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Граждан Молдовы готовили в Турции к массовым беспорядкам, которые организует пророссийская партия Шор.

Об этом сообщает TV8.



По данным журналистов, десятки молодых людей из Молдовы провели три дня на турецком курорте, где прошли специальную подготовку. Съемочная группа телеканала заметила "несколько мужчин спортивного телосложения, которые выходили из аэропорта и направлялись в микроавтобусы, ожидавшие их на стоянке".

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В Службе информации и безопасности Молдовы сообщили, что проверяют информацию, которую сообщил телеканал.

"Пока мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку следственные действия еще продолжаются. Мы также подтверждаем, что в рамках своих законных полномочий Служба расследует любые элементы, угрожающие национальной безопасности, соблюдая при этом принципы верховенства права", - сообщили власти Молдовы.

На прошлой неделе минобороны РФ распространило фейк о "подготовке вторжения ВСУ" в Приднестровье. Так называемое "минобороны" Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах.

В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Опроверг российские выдумки и официальный Киев.

В то же время в Кишиневе пророссийские митингующие регулярно устраивают антиправительственные протесты. 28 февраля демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили стычки с полицией.