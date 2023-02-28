В Приднестровье объявили набор «миротворцев» 28 февраля, 20:36 Непризнанное Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Так называемое министерство обороны непризнанного Приднестровья заявило о начале набора «миротворцев».

Об этом сообщает Deschide.MD.

С 1 марта начнутся трехмесячные военные сборы. В лагерях контингента «миротворцев» примут участие мужчины, пригодные к военной службе, в возрасте до 55 лет. Участников военных сборов обеспечат вещами, проживанием и питанием.

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Отмечается, что мужчинам будут платить ежемесячно 2800 приднестровских рублей, что составляет примерно 3000 леев (около 24 тысяч гривен). У абитуриентов была возможность подать заявление военному комиссару по месту жительства до 28 февраля и пройти медицинское обследование.

«Миротворческая миссия» состоит из российских и молдавских военных и приднестровских военизированных формирований.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.