В ГУР объяснили, зачем Россия создает напряжение вокруг Приднестровья и Молдовы

2 марта, 17:52
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Россия намеренно устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Россия намеренно устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Россия создает напряженную ситуацию вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели: отвлечь мир от войны в Украине и продемонстрировать какую-то «победу» для российского народа.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"В Приднестровье у россиян очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось – старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию под «чужим флагом»", — отметил Черняк.

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Представитель военной разведки Украины напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали провокации в Донецке и Луганске.

«По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое — это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе», – объяснил представитель ГУР.

Во-вторых, по его словам, "это направлено на внутреннего потребителя в России".

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой «специальной военной операции». Поэтому им нужно демонстрировать любые победы для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как «мир за них», «народ Молдавии за нас»", — подытожил Черняк.

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На прошлой неделе минобороны РФ распространило фейк о "подготовке вторжения ВСУ" в Приднестровье. Так называемое "минобороны" Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах.

В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Опроверг российские выдумки и официальный Киев.

В то же время в Кишиневе пророссийские митингующие регулярно устраивают антиправительственные протесты. 28 февраля демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили стычки с полицией.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Молдова Приднестровье Военная разведка Украинская разведка ГУР Украина-Молдова Война России против Украины

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