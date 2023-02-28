В Кишиневе пророссийские митингующие устроили потасовку с полицией 28 февраля, 19:02 Демонстранты требуют от правительства оплатить счета населения за газ, отопление и электричество за три зимних месяца (Фото:NewsMaker)

Во время антиправительственного митинга в Кишиневе, организованного сторонниками пророссийской партии Шор, демонстранты пытались прорваться к зданию парламента Молдовы и устроили потасовку с полицией.

Об этом сообщает местный ресурс NewsMaker.

Демонстранты требуют от правительства оплатить счета населения за газ, отопление и электричество за три зимних месяца. Кроме того, митингующие перекрыли трассу к северу от Кишинева возле населенного пункта Ставчены.

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Фото: NewsMaker

Участники акции попытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции. Между протестующими и правоохранителями произошла потасовка. По данным издания, в результате конфликта были задержанные.

13 февраля президент страны Майя Санду заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции, в частности партии Шор, и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская разведка перехватила план РФ по разрушению политической ситуации в Молдове.

В администрации Санду подтвердили, что получали предупреждения о планах России «разрушить политическую ситуацию» в стране.