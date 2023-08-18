Терроризм на аутсорсинге. Как ГРУ нанимало украинцев (и не только) для диверсий в Польше, чтобы сорвать поставки западного оружия — WP 18 августа, 18:16 Порт Гдыня, при наблюдении за которым «спалились» двое агентов ГРУ (Фото:Port Gdynia / Facebook)

Российская разведка сплела сеть заговора в Польше с целью слежки за стратегическими объектами, распространения кремлевской пропаганды и даже поджогов и убийств, пишет The Washington Post. Среди арестованных — 12 украинских переселенцев, соблазнившихся на легкий заработок, а также молодые люди из РФ и Беларуси, которых вербовали, так как они не должны были вызывать интереса польских спецслужб.



Американская газета взяла интервью у более чем десяти представителей сферы безопасности в Польше, Украине и Соединенных Штатах, а также изучила информацию из документов, аккаунтов подозреваемых в социальных сетях и побеседовала с родственниками и друзьями арестованных.

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Приводим краткое изложение статьи, вышедшей 18 августа.

Еще в феврале разведывательные службы США предупреждали, что Россия, вероятно, будет искать способы диверсий «на территории НАТО с правдоподобным отрицанием», то есть, когда было бы трудно приписать какой-то инцидент россиянам, об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении WP.

Одним из способов добиться этого был аутсорсинг — поручение операций гражданам Украины.

Сообщения, которые использовались для заманивания потенциальных рекрутов, были разбросаны среди предложений работы, советов по жилью и т. д. на каналах в Telegram, которые посещают украинские беженцы в Польше.

Такая модель аутсорсинга давно используется террористическими группами, включая Исламское Государство. Для российских шпионских служб — это новинка, отметили источники WP.

Если бы все удалось, это привело бы к замедлению поставок оружия в Украину, 80% которого идет через польские хабы, и к возмущению в польском обществе. Даже в случае неудачи негатив для Москвы был бы ограничен: в польскую тюрьму попадали бы преимущественно перемещенные украинцы, а не штатные оперативники ГРУ.

Коварные вакансии

Анонимные работодатели обещали украинцам от пары долларов за граффити до 12 долларов за вывешивание плаката на улице, сказал газете следователь Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Текст рисунков, листовок и баннеров был примерно такой: «Польша ≠ Украина», «NATO, Go Home» и «Not Be Biden».

По словам собеседников, распространение таких материалов преследовало две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше, а также проверку готовности новобранцев выполнять задачи.

Надо было прислать фотографии, на которых видно, что поставленная задача выполнена. Тогда ставилась новая, более опасная, например сход грузового поезда с рельсов, поджог или убийство, хотя, по словам представителей ABW, даже это стоило всего несколько сотен долларов.

По словам официальных лиц, завербованным платили в криптовалюте или переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить.

Россия нацелилась на лиц, чей возраст и происхождение с невысокой вероятностью привлекли бы внимание служб безопасности, говорят собеседники издания. Большинству было 20 с чем-то, а одному всего 16 лет. Со временем, как следует из допросов задержанных, даже более молодые участники сети начали осознавать, что они, вероятно, выполняют приказы Москвы. Некоторые объясняли свое участие в заговоре тем, что не делали ничего плохого, некоторые указывали на финансовые трудности, некоторых, возможно, шантажировали заказчики.

По данным WP, среди задержанных — 12 украинских беженцев, а также граждане России и Беларуси. Их фамилии официально не разглашаются. Источники американской газеты подчеркивали, что, хотя большинство украинских подозреваемых из восточных областей, где традиционно была сильной пропаганда Кремля, они, похоже, были мотивированы скорее деньгами, чем идеологией.

Судя по материалам следствия, существовали отдельные, не связанные между собой шпионские ячейки, члены которых не были знакомы друг с другом. Во главе каждой стояло доверенное лицо российских спецслужб.

Камеры на деревьях

Особую активность ГРУ развила в районе Жешува, куда прибывают западные транспорты с оружием. Аэропорт этого города использует президент Украины Владимир Зеленский, когда ему надо совершить зарубежную поездку, сюда же прилетал глава Белого дома Джо Байден.

Транспортный узел защищен противоракетной батареей Patriot; Польша отправила в этот район сотни агентов для охраны транзитных путей и пунктов пересечения границы, задействует десятки беспилотников и тому подобное.

Но деятельность российских диверсантов удалось обнаружить совершенно случайно. Обычный прохожий заметил мигание видеокамеры между кустами возле железной дороги и сообщил об этом властям. Полицейские обнаружили, что камера на солнечной батарее передавала изображение в онлайн-хранилище, вход в которое был под паролем.

При обследовании других участков пути также были обнаружены камеры: одна на стволе тополя возле моста, где поездам приходится снижать скорость, другая на ветках дерева возле места, где маневрируют грузовые вагоны.

Здесь россияне прокололись, отмечает WP. Используя материалы с видеокамеры и данные о соединении сотовых телефонов, в том числе с соседних вышек мобильной связи, расследователи смогли определить не только время установки устройства, но и тех, кто находился поблизости в это время. Так появились первые задержанные.

Следователи установили по меньшей мере двух гражданских лиц, которые вызвались выполнить задание ГРУ и подорвать пути во время движения поезда со снаряжением для ВСУ. Самих взрывных устройств польской безопасности найти не удалось.

Не только украинцы

Известно также о задержании нескольких молодых россиян и белорусов, которые были задействованы в диверсионной сделке. WP пообщалось с отцом 19-летней Марии Медведевой.

Польская спецслужба продолжает выявлять российскую агентуру / Фото: DR

В прошлом году россиянка переехала в Варшаву, чтобы изучать журналистику в университете. Ее сториз в социальных сетях изобилует селфи в спортзале, кафе Starbucks и на шопинге. Никоим образом девушка не выражала симпатии к режиму Москвы или его приспешникам в Минске. Есть видео с ее участием в антиправительственных демонстрациях в Беларуси в 2020 году. В публикации от марта 2022 года изображены тюльпаны синего и желтого цвета и эмодзи с разбитым сердцем.

Есть также многочисленные снимки из путешествий, которые побудили отца, Павла Медведева, поинтересоваться, где дочь берет на них деньги. Сам он оплачивал только обучение и проживание в Варшаве. Мария объяснила, что путешествует за счет друга, Владислава Посмитюхи, 29-летнего белоруса. Якобы он хорошо зарабатывает на криптобиржах. Впоследствии она рассказала, что Посмитюха попросил ее открыть счет в криптовалюте и банковский счет на свое имя, но не позволил ей ими пользоваться.

Это обеспокоило Павла. Но настоящие проблемы начались 5 марта 2023 года. Мария не позвонила домой, чтобы поздравить бабушку с днем рождения. Родные пытались связаться с девушкой — та не брала трубку.

Через неделю семье позвонили из польского МИДа и сообщили, что Медведеву задержали по обвинению в шпионаже.

Вместе с ней за решетку отправили и Посмитюху. Поездка, которая, по словам польских правоохранителей, выглядела как романтический визит на море, на самом деле имела целью наблюдение за портом Гдыни именно тогда, когда туда прибыла крупная партия оружия.

Пару обвиняют в «проведении наблюдений для сбора информации об объектах критической инфраструктуры», в частности в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Жешуве и портах Гданьска и Гдыни. В их багаже нашли пророссийские листовки. Польское законодательство позволяет подозреваемых по делам о национальной безопасности держать под стражей в течение месяцев без суда.

Отец Марии утверждает, что она всего лишь свидетель. В ABW отрицают это. По данным агентства по безопасности, Медведева «осознавала истинный характер» поручений, которые она выполняла с Посмитюхой, и «получила выгоду от денег» из России.

…Москва продолжает вербовать аматоров для своей шпионской сети, говорят чиновники. Тем временем расследование привело ABW к другим подозреваемым. Среди них — 20-летний российский хоккеист польской команды, который был задержан в июне после того, как был схвачен во время слежки за пунктами пропуска на украинской границе.