НАТО построит возле Жешува большой логистический центр для ремонта украинской техники — СМИ 29 июля, 10:45 НАТО планирует построить вблизи Жешува большой логистический центр (Фото:Посольство США в Киеве Украина / Facebook)

НАТО планирует построить вблизи города Жешув в Польше большой ремонтный и логистический центр, пишет издание The Globe and Mail со ссылкой на канадских и польских чиновников.

Как пишет издание, на окраине города, располагающегося в 100 километрах от украинской границы, планируют построить новый объект НАТО и «это будет скорее ремонтный и логистический центр».

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«Мы планируем создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены допускать большого канадского присутствия», — сказал в комментарии изданию канадский чиновник, добавив, что основной задачей центра будет ремонт украинских танков и другой бронетехники.

Ранее информацию о центре НАТО в городе также озвучил мэр Жешува.

«Мы уверены, что эта база будет здесь, хотя ни наше правительство, ни НАТО еще официально этого не подтвердили», — сказал чиновник.