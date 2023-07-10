В Польше задержали украинца, который шпионил за военными объектами и морскими портами в пользу РФ
Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, им оказался гражданин Украины (Фото:Polska Policja/Twitter)
Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца, который работал на российскую разведку и собирал данные об объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский в своем Twitter.
По его словам, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. От россиян он систематически получил вознаграждение.
В прокуратуре Польши уточнили, что задержанным оказался гражданин Украины, который находится на территории страны с 2019 года.
Он является 15-м задержанным в рамках расследования дела о шпионской сети, сотрудничавшей с российскими спецслужбами.
Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из восточных стран, вели разведывательную деятельность, а также пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсионные акты от имени российской разведки.
Украинец задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В начале марта в Польше задержали девять человек, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.
Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.