В Польше задержали украинца, который шпионил за военными объектами и морскими портами в пользу РФ 10 июля, 10:58 Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, им оказался гражданин Украины (Фото:Polska Policja/Twitter)

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца, который работал на российскую разведку и собирал данные об объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский в своем Twitter.

По его словам, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. От россиян он систематически получил вознаграждение.

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В прокуратуре Польши уточнили, что задержанным оказался гражданин Украины, который находится на территории страны с 2019 года.

Он является 15-м задержанным в рамках расследования дела о шпионской сети, сотрудничавшей с российскими спецслужбами.

Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из восточных стран, вели разведывательную деятельность, а также пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсионные акты от имени российской разведки.

Украинец задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В начале марта в Польше задержали девять человек, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.