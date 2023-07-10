В Польше задержали украинца, который шпионил за военными объектами и морскими портами в пользу РФ

10 июля, 10:58
Поделиться:
Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, им оказался гражданин Украины (Фото:Polska Policja/Twitter)

Агентство внутренней безопасности задержало еще одного участника шпионской сети, им оказался гражданин Украины (Фото:Polska Policja/Twitter)

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца, который работал на российскую разведку и собирал данные об объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский в своем Twitter.

По его словам, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. От россиян он систематически получил вознаграждение.

Видео дня

В прокуратуре Польши уточнили, что задержанным оказался гражданин Украины, который находится на территории страны с 2019 года.

Он является 15-м задержанным в рамках расследования дела о шпионской сети, сотрудничавшей с российскими спецслужбами.

Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из восточных стран, вели разведывательную деятельность, а также пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсионные акты от имени российской разведки.

Читайте также:

Аэропорт Жешува и пути сообщения недалеко от него стали объектом внимания российских шпионов (Фото:Port Lotniczy «Rzeszów — Jasionka» / Facebook) Охота на Patriot. В Польше разоблачили российских шпионов, они следили за аэропортом, откуда в Украину везут вооружение — что известно

Украинец задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В начале марта в Польше задержали девять человек, подозреваемых в шпионаже на российские спецслужбы. Журналисты рассказали, что группа готовила диверсии на польской территории и следила за переброской западного оружия в Украину.

Позже министр обороны Мариуш Блащак подтвердил, что Польша ликвидировала шпионскую сеть, действовавшую в стране в пользу России.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Польша Шпионаж Украинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X