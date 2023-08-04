В Польше задержали российского шпиона. Он собирал разведданные о портах и военных объектах страны 4 августа, 14:03 В Польше задержали российского шпиона (Фото:Pixabay)

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали белоруса, который, вероятно, был причастен к деятельности российской шпионской сети. Суд арестовал его на три месяца.

Об этом сообщает PAP.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что фигурант уже шестнадцатое лицо, подозреваемое в участии в российской шпионской сети.

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«Белорус Михаил Александрович участвовал в разведке военных объектов и портов. Он также проводил пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу», — написал Каминский в Twitter.

В Агентстве внутренней безопасности отметили, что 39-летний белорус действовал в рамках преступной группировки, выполняющей задания российских спецслужб.

По данным спецслужб, мужчина в 2008—2010 годах работал в Москве, а затем переехал в Санкт-Петербург. В России он отбыл шестилетний срок за решеткой.

Он приехал в Польшу в 2021 году и связался с координатором шпионской сети.

Сообщается, что за выполнение задач, направленных на подрыв внутренней безопасности и интересов Польши, в том числе разведку критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, а также пропагандистскую деятельность, он получал систематическое вознаграждение.

По данным следствия, белорус часто менял средства связи и стирал следы своей преступной деятельности, что затрудняло его идентификацию.

Представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский сообщил, что после задержания мужчину доставили в Люблинский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры. Прокурор предъявил ему обвинение в участии в деятельности внешней разведки против Польши.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Российские шпионы в Европе — что известно

Ранее Молдова приняла решение сократить количество дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Это произошло после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

После этого посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы. Его попросили разъяснить ситуацию.

Агентство FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника западной разведки сообщало, что после полномасштабного вторжения России в Украину австрийская столица Вена стала центром шпионажа в Европе. В городе все еще находится более 180 аккредитованных российских дипломатов, треть из которых использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданных.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте нескольких шпионов РФ, которые следили за поставками техники Украине, задержали в Польше. 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Также сообщалось, что Франция весной 2022 года выслала более 40 дипломатов РФ, подозреваемых в шпионаже.

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил о решении выслать пятерых российских дипломатов.

Также о высылке российских дипломатов объявили Дания, Италия, Германия, Австрия, Македония, Латвия, Литва и Эстония.