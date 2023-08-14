«Вагнерочек подъехал». Появилось видео с разоблачением в Польше агента российской ЧВК

14 августа, 15:18
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Рекламу ЧВК Вагнера россиянин клеил на урны и мусорные баки (Фото:Коллаж NV)

Рекламу ЧВК Вагнера россиянин клеил на урны и мусорные баки (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось видео с одним из российских агентов, занимавшихся в Польше агитацией за вступление в скандальную ЧВК Вагнера.

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Ранее министр внутренних дел страны Мариуш Каминский сообщил о задержании двух граждан РФ, которым были предъявлены обвинения в шпионаже.

Злоумышленники занимались вербовкой в ряды российских наемников, распространяя соответствующие пропагандистские материалы на улицах Варшавы и Кракова.

Видео дня

Как оказалось, злоумышленников удалось разоблачить благодаря бдительности неравнодушных очевидцев.

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Одного из агитаторов удалось поймать буквально с поличным.

«Вагнерочок подъехал», — прокомментировал свою встречу с ним автор обнародованного видео.

При этом довольно символично, что рекламу ЧВК Вагнера россиянин клеил на урны, мусорные баки и в общественных туалетах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Польша Российская агрессия Варшава Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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