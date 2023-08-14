Молодые польские женщины. Почему в Польше растут антиукраинские настроения, кто недоволен больше всего и к чему все идет — Сераковский 14 августа, 20:30 NV Премиум Польский социолог и журналист Славомир Сераковский объясняет какие факторы влияют на отношение поляков к украинцам в Польше и как оно меняется за полтора года войны. (Фото:Jakub Porzycki/NurPhoto via Reuters)

Польский журналист, социолог и интеллектуал Славомир Сераковский — о том, что на самом деле происходит в украино-польских отношениях, какую роль играет радикальная партия Конфедерация и почему Варшава при любых обстоятельствах будет поддерживать Киев.

Отношения между Украиной и ее ближайшей союзницей Польшей последние два месяца сложно назвать гармоничными. Кризис спровоцировала как конкуренция между польскими и украинскими фермерами, так и острая реакция Киева и Варшавы на некоторые взаимные политические шаги. После обмена жесткими заявлениями дипломатов страны ищут путь к налаживанию отношений, однако все это происходит на фоне подготовки Польши к парламентским выборам, которые состоятся уже 15 октября и ожидаемо обостряют противоречия внутри страны.

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Сложности добавляют и некоторые заметные антиукраинские лозунги от радикальной польской политической силы Конфедерация, которая набирает популярность, а также проживание в Польше более 1 млн украинских беженцев.

Об этом все NV говорит с польским журналистом, социологом и интеллектуалом, председателем известного польского издания Krytyka Polityczna Славомиром Сераковским. Именно он в 2022 году стал инициатором сбора средств для покупки Байрактара Украине от польского народа и успешно эту миссию завершил.

В разговоре с NV Сераковский рассказывает о причинах роста антиукраинских настроений в его стране и объясняет, почему выборы в октябре решат ее судьбу —либо Польша станет новой Венгрией, либо сохранит свою демократию.

— В начале большого российского вторжения польское общество с эмоциональным принятием и солидарностью встречало украинских беженцев войны. За полтора года войны такое отношение стало более прагматичным?