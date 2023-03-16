Охота на Patriot. В Польше разоблачили российских шпионов, они следили за аэропортом, откуда в Украину везут вооружение — что известно

16 марта, 18:25
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Эксклюзив NV
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Аэропорт Жешува и пути сообщения недалеко от него стали объектом внимания российских шпионов (Фото:Port Lotniczy «Rzeszów — Jasionka» / Facebook)

Аэропорт Жешува и пути сообщения недалеко от него стали объектом внимания российских шпионов (Фото:Port Lotniczy «Rzeszów — Jasionka» / Facebook)

16 марта власти Польши подтвердили появившуюся накануне информацию СМИ — о задержании лиц, связанных со шпионской сетью РФ. Спецслужбы обнаружили по меньшей мере 50 электронных устройств слежения недалеко от аэропорта Ясенка в Жешуве. Продолжается поиск веб-камер, которые могли снимать военные транспорты на пути от аэродрома к украинской границе.

NV рассказывает об операции Агентства внутренней безопасности Польши и о том, почему страну-террориста интересует этот регион.

Вас снимает скрытая камера

Вечером 15 марта польский портал RMF24 со ссылкой на собственные источники в Агентстве внутренней безопасности Польши выложил сенсационную новость. Задержаны шесть человек по подозрению в подготовке к диверсиям, все они — «иностранцы из-за восточной границы», работавшие на российские спецслужбы.

Видео дня

Объектом внимания шпионов были окрестности аэропорта Ясенка близ Жешува.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Польша Шпионаж Военная помощь Видеокамеры Шпионская техника Аэропорт Война России против Украины

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