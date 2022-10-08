На Крымском мосту вспыхнул пожар — все, что известно, фото видео

8 октября, 09:15
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На Крымском мосту вспыхнул пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

На Крымском мосту вспыхнул пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар в субботу утром, 8 октября.

НВ следит за главными событиями.

08:27 Движение по Крымскому мосту закрыто, оккупанты готовят запуск паромной переправы

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив. Об этом заявил бывший нардеп-регионал Олег Царев. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта пишут, что «судоходство в Керченском проливе не останавливалось».

Видео дня

REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer

Сначала о пожаре сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные «власти». Там заявили, что на одном из участков моста горит «цистерна с топливом». В соцсетях начали публиковать фото и видео горящего моста.

Позже в российском антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту «произошел подрыв грузового автомобиля», пишет агентство РБК. Это якобы стало причиной загорания «семи топливных цистерн железнодорожного состава».

Там заявили, что два автомобильных пролета моста «частично обрушены». На фото видно, что часть дорожного полотна — в воде.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Оккупация Крыма Пожежа Крымский мост Война России против Украины

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