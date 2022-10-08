Странное передвижение. Стало известно, кто мог находиться за рулем фуры на Крымском мосту 8 октября, 18:34 Взрыв на Крымском мосту, 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

За рулем фуры, которая взорвалась на Крымском мосту 8 октября, мог находиться 52-летний Махир Юсубов, сообщает российский Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, весь сентябрь фура ездила по Краснодарскому краю. Уже 22 сентября она была замечена на посту Цукеровой Балки. Ехала со стороны Ростова в Краснодар, а оттуда — в Красноармейский, Славинский и Темрюкский районы, где попала на камеры пять раз.

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В пятницу, 7 октября, появилась в Каневском районе и уехала в Полтавский, исчезнув с камер.

На следующий день, 8 октября, машина находилась в посёлке Стрелка. Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть, уточняет Mash.

В 05:52 фура заехала на мост, а в 06:05 взорвалась. С позавчера Махир не выходил на связь с родными.

Ранее в Сети появилось короткое интервью с владельцем фуры — Самиром Юсубовым. Он заявил, что не был за рулем автотранспорта, вместо него был его дядя, однако его имя он не озвучил.

Официально российская сторона не комментировала эту ситуацию.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».



Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».



В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.