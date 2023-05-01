«Придется его арестовать». Власти ЮАР просят Путина не ехать на саммит БРИКС из-за ордера на арест — СМИ 1 мая, 11:17 Владимир Путин и Сирил Рамапоса (Фото:Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo)

Власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС летом из-за ордера на арест. Об этом сообщает южноафриканская газета The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.



По словам собеседников, Претория ведет переговоры с Москвой и предлагает Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Иначе властям ЮАР придется арестовать главу Кремля на основании решения Международного уголовного суда.

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«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — сказал представитель правительства.

Как пишет Sunday Times, на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий власти из-за выдачи ордера на арест российского диктатора.

По данным источников, этот комитет не сможет найти «никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать». Они заявили газете, что «единственный вариант, который у нас есть, это участие Путина в саммите с помощью Teams или Zoom из Москвы».



На прошлой неделе канцелярия президента ЮАР официально подтвердила, что страна не планирует выходить из Римского устава, опроверг заявления самого Рамапосы. В Кремле говорили, что еще не приняли решение, поедет ли Путин на саммите в Дурбане.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.